На борт российского фрегата захотели подняться около тысячи кубинцев

РИА Новости: на борт фрегата РФ захотели подняться около тысячи кубинцев

На борт российского фрегата «Адмирал Горшков» захотели подняться около тысячи кубинцев. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что фрегат посетил Гавану с другими кораблями Северного флота. Жители Кубы в плащах и с зонтами стояли под дождем, ожидая своей очереди, чтобы подняться на борт. Отмечается, что кубинцы на протяжении четырех часов могли осматривать «Адмирала Горшкова» и общаться с моряками.

16 июня сообщалось, что на борт фрегата поднялся президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. Глава государства также приветствовал российских моряков.

Ранее в Средиземном море прошло учение кораблей Тихоокеанского флота и Военно-морских сил Египта. Минобороны России назвало учебные маневры практическим шагом в сфере укрепления военно-морского сотрудничества между двумя государствами.

