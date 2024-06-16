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12:34, 16 июня 2024Мир

На борт российского фрегата захотели подняться около тысячи кубинцев

РИА Новости: на борт фрегата РФ захотели подняться около тысячи кубинцев

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

На борт российского фрегата «Адмирал Горшков» захотели подняться около тысячи кубинцев. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что фрегат посетил Гавану с другими кораблями Северного флота. Жители Кубы в плащах и с зонтами стояли под дождем, ожидая своей очереди, чтобы подняться на борт. Отмечается, что кубинцы на протяжении четырех часов могли осматривать «Адмирала Горшкова» и общаться с моряками.

16 июня сообщалось, что на борт фрегата поднялся президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. Глава государства также приветствовал российских моряков.

Ранее в Средиземном море прошло учение кораблей Тихоокеанского флота и Военно-морских сил Египта. Минобороны России назвало учебные маневры практическим шагом в сфере укрепления военно-морского сотрудничества между двумя государствами.

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      Кристина Есикова
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