Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:29, 16 июня 2024Мир

Президент Кубы поднялся на борт российского фрегата

Президент Кубы Бермудес посетил российские корабли в порту Гаваны

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес заявил, что поднялся на борт российского фрегата «Адмирал Горшков», который прибыл в порт Гаваны. Политик также приветствовал моряков из РФ. Он сообщил об этом в соцсети X.

«Потрясающий и приятный день, даже во время непрекращающегося дождя. Добро пожаловать, друзья из России», — написал он. Кубинский лидер осмотрел интерьер фрегата «Адмирал Горшков», а также палубу подводной лодки «Казань».

Ранее стало известно, что прибывшие 12 июня в порт Гаваны корабли Военно-морского флота (ВМФ) России привлекли внимание местных жителей. Люди собрались на пирсе Сьерра Маэстра, чтобы встретить корабельную ударную группу Северного флота, экипаж которой прибыл на остров с официальным визитом.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Вице-президент США Харрис досрочно покинула мирный саммит по Украине. Чем успела отметиться американская делегация?

      Президент Кубы поднялся на борт российского фрегата

      Военный врач раскрыл основную причину ранений солдат на купянском направлении

      Названы возможные причины потери связи с дроном США в Черном море

      В США заявили о попытке Китая отговорить страны от участия в саммите по Украине

      В Грузии обратились к Путину с просьбой

      Самостоятельность Верховной рады после слов Путина оценили

      Ученые назвали препятствие для отправки людей на Марс

      Такер Карлсон оценил умственные способности вице-президента США

      Залужный поддержал обвинение в адрес Зеленского после предложения Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше