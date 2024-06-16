Президент Кубы поднялся на борт российского фрегата

Президент Кубы Бермудес посетил российские корабли в порту Гаваны

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес заявил, что поднялся на борт российского фрегата «Адмирал Горшков», который прибыл в порт Гаваны. Политик также приветствовал моряков из РФ. Он сообщил об этом в соцсети X.

«Потрясающий и приятный день, даже во время непрекращающегося дождя. Добро пожаловать, друзья из России», — написал он. Кубинский лидер осмотрел интерьер фрегата «Адмирал Горшков», а также палубу подводной лодки «Казань».

Ранее стало известно, что прибывшие 12 июня в порт Гаваны корабли Военно-морского флота (ВМФ) России привлекли внимание местных жителей. Люди собрались на пирсе Сьерра Маэстра, чтобы встретить корабельную ударную группу Северного флота, экипаж которой прибыл на остров с официальным визитом.