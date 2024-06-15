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13:21, 15 июня 2024Мир

Россия и Египет провели совместное учение в Средиземном море

Минобороны: Россия и Египет провели совместное учение в Средиземном море

Фото: Ein Dahmer / Wikipedia

Совместное учение в Средиземном море провели корабли Тихоокеанского флота и Военно-морских сил (ВМС) Египта. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Российское оборонное ведомство назвало учения очередным практическим шагом в сфере укрепления военно-морского сотрудничества между двумя странами. Также уточняется, что египетская сторона задействовала фрегат «Аль-Кадир».

Во время учений было отработано формирование отряда боевых кораблей в назначенном районе и совместное тактическое маневрирование в различных строях, добавили в Минобороны. Кроме того, участники провели тренировки по связи и обеспечили полеты палубных вертолетов. Отмечается, что, завершая учебные маневры, российские и египетские корабли разошлись на встречных курсах под гудки сирен.

Ранее экипажи малых противолодочных кораблей «Казанец» и «Уренгой» Балтийского флота отработали на учениях уничтожение подлодки торпедами. Во время учебных маневров проводился совместный поиск подлодки.

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      Кристина Есикова
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