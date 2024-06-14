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16:04, 14 июня 2024Наука и техника

Корабли Балтфлота отработали уничтожение подлодки торпедами

МПК «Казанец» и «Уренгой» отработали уничтожение подлодки на учениях

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) «Казанец» и «Уренгой» Балтийского флота отработали уничтожение подлодки торпедами в ходе учений. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Экипажи малых противолодочных кораблей "Казанец" и "Уренгой" Балтийского флота в полигонах боевой подготовки в Балтийском море провели плановое учение по поиску и уничтожению подводной лодки противника с условным применением комплексов противолодочного вооружения», — говорится в сообщении.

В ходе учения корабли осуществляли совместный поиск подлодки, а также отрабатывали приемы противолодочного маневрирования и слежения. Одним из эпизодов учения стало выполнение условных учебных торпедных стрельб и глубинных бомбометаний.

Кроме того, на МПК провели тренировки по борьбе за живучесть, противовоздушной и противодиверсионной обороне, а также осуществили совместное маневрирование.

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МПК проекта 1331М предназначены для поиска и уничтожения быстроходных подлодок. В арсенал кораблей входят артиллерийские установки АК-176 и АК-630, бомбометы РБУ-6000 и торпедные аппараты.

Ранее в июне источник ТАСС сообщил, что в 2024 году Балтийский флот России получит три малых ракетных корабля, которые могут нести крылатые ракеты «Калибр».

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      Даниил Иринин
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