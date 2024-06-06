Балтфлот получит три корабля с «Калибрами»

ТАСС: Балтфлот получит три корабля-носителя ракет «Калибр» в 2024 году

Балтийский флот (БФ) России получит три малых ракетных корабля (МРК), которые могут нести крылатые ракеты «Калибр», в 2024 году. Об этом источник в кораблестроительной отрасли сообщил ТАСС.

«До завершения 2024 года на БФ планируется поступление МРК "Козельск" и "Буря" проекта 22800, а также МРК "Ставрополь" проекта 21631», — сказал он.

Агентство подчеркнуло, что официального подтверждения этой информации нет.

Помимо ракет, МРК проекта 22800 «Каракурт» также оснащены пулеметами, артиллерийской установкой АК-176МА калибра 76 миллиметров, шестиствольными установками АК-630 калибра 30 миллиметров и комплексами «Панцирь». Корабли проекта 21631 «Буян-М» также несут артиллерийские установки и пулеметы.

В апреле Минобороны России сообщило, что экипаж новейшего МРК «Буря» проекта 22800, который построили для БФ, провел плановые стрельбы по воздушной цели в ходе завершающего этапа государственных испытаний в Балтийском море. Моряки применили комплекс «Панцирь-М».