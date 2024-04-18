Ракетный корабль «Буря» выполнил испытательные стрельбы

Минобороны: МРК «Буря» выполнил стрельбы в ходе госиспытаний в Балтийском море

Экипаж новейшего малого ракетного корабля (МРК) «Буря» проекта 22800 «Каракурт», который построили для Балтийского флота, провел плановые стрельбы по воздушной цели в ходе завершающего этапа государственных испытаний в Балтийском море. Об этом сообщило Минобороны России.

«Специалисты ракетно-артиллерийской боевой части МРК "Буря" совместно с представителями промышленности в ходе испытаний выполнили ракетную стрельбу по воздушной цели из зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-М"», — говорится в сообщении.

В качестве цели использовали ракету-мишень, которую успешно поразили в ходе стрельб.

МРК «Буря» стал вторым кораблем проекта 22800, который штатно оснащен новым зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-М». Также корабли этого проекта вооружены артиллерийской установкой АК-176МА и могут нести крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс». После завершения госиспытаний МРК войдет в состав Балтфлота.

Ранее в апреле министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что Черноморский флот России получит три МРК проекта 22800 в 2024 году.

В январе в «Ростехе» сообщили, что новейший комплекс «Панцирь-М» уже поставляют на строящиеся и модернизируемые корабли Военно-морского флота России.