Черноморский флот получит три ракетных «Каракурта»

Шойгу: Черноморский флот получит три МРК «Каракурт» с «Калибрами» в 2024 году

Черноморский флот России получит три малых ракетных корабля (МРК) проекта 22800 «Каракурт», которые являются носителями ракет «Калибр», в 2024 году. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил, передает РИА Новости.

«Для повышения боевого потенциала Военно-морского флота продолжаем оснащать его кораблями-носителями высокоточного оружия большой дальности. В частности, малыми ракетоносцами типа "Каракурт". Головной корабль этой серии — "Циклон" — вошел в состав Черноморского флота и успешно выполняет поставленные задачи. До конца года Зеленодольский завод имени А.М. Горького должен передать морякам еще три таких корабля», — сказал он.

Шойгу отметил, что предприятие также серийно производит патрульные корабли проекта 22160. Строительство пятого корабля проекта, который предназначен для Черноморского флота, находится в завершающей стадии.

Многоцелевые МРК проекта 22800 получили по восемь ячеек универсального корабельного стрельбового комплекса 3С14, который позволяет нести крылатые ракеты семейства «Калибр». Также в арсенал кораблей входят артиллерийские установки и комплекс «Панцирь-М».

В феврале экипаж новейшего МРК «Буря» проекта 22800 выполнил плановые стрельбы по воздушной цели из комплекса «Панцирь-М» в рамках финального этапа государственных испытаний в Балтийском море.