Новый «Каракурт» выполнил ракетные стрельбы в море

Новый МРК «Буря» выполнил ракетные стрельбы в рамках госиспытаний

Экипаж новейшего малого ракетного корабля (МРК) «Буря» проекта 22800 «Каракурт» выполнил плановые стрельбы по воздушной цели из комплекса противовоздушной обороны «Панцирь-М» в рамках финального этапа государственных испытаний в Балтийском море. Об этом сообщила пресс-служба Балтийского флота, передает ТАСС.

«Специалисты ракетно-артиллерийской боевой части МРК "Буря" совместно с представителями промышленности в ходе испытаний выполнили ракетную стрельбу по воздушной цели из зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-М". В качестве целей были использованы специальные ракеты-мишени, запущенные с мыса Таран в Калининградской области», — говорится в сообщении. В ходе выполнения практических стрельб все цели были поражены несколькими ракетами.

МРК проекта 22800 оснащены универсальным корабельным стрельбовым комплексом 3С14, который позволяет использовать крылатые ракеты семейства «Калибр-НК». Также в арсенал кораблей входят артиллерийские установки и пулеметы.

В январе в госкорпорации «Ростех» сообщили, что морской зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-МЕ» уже поставляют на строящиеся и модернизируемые корабли Военно-морского флота России. Боевой модуль комплекса получил два артиллерийских автомата и направляющие для восьми контейнеров с ракетами.