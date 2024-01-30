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16:40, 30 января 2024Наука и техника

Строящиеся корабли ВМФ России получат «Панцири»

«Ростех»: строящиеся корабли ВМФ России вооружают комплексами «Панцирь-МЕ»

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Новейший морской зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-МЕ» уже поставляют на строящиеся и модернизируемые корабли Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех», передает ТАСС.

«Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова в полном объеме выполняет контракты Минобороны РФ по поставке комплекса "Панцирь-МЕ" как на вновь строящиеся, так и на модернизируемые корабли ВМФ РФ», — сообщили в госкорпорации.

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Корабельной версией сухопутного ЗРПК «Панцирь-С» можно вооружить большинство российских кораблей. «Панцирь-МЕ» обеспечивает защиту от всех видов существующих и перспективных средств воздушного нападения. Боевой модуль ЗРПК получил два артиллерийских автомата калибра 30 миллиметров и направляющие для восьми контейнеров с ракетами.

В июле гендиректор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов сообщил, что все малые ракетные корабли (МРК) ВМФ России получат комплекс «Панцирь-МЕ», который испытали на МРК проекта 22800 «Каракурт».

В июне в холдинге «Высокоточные комплексы» рассказали, что ВМФ старается устанавливать «Панцирь-МЕ», который может уничтожать дроны, на все корабли.

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      Даниил Иринин
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