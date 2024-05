В России резко выросло число вакансий в IT

Число вакансий в IT в России выросло за год на 19 процентов

В России резко выросло число вакансий в IT-отрасли. Об этом со ссылкой на результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob пишет ТАСС.

За год количество таких предложений о работе выросло на 19 процентов, а число соответствующих резюме — на 7 процентов. При этом конкурс на место снизился на 11 процентов, отмечается в исследовании. Авторы рассказали, что самыми востребованными специалистами в IT являются разработчики, а среди языков программирования лидерами по числу вакансий в мае стали Java, PHP, C++, Python и C#.

Выросли и зарплатные предложения для айтишников — в Москве за последний год им стали предлагать компенсацию на 9,8 процента больше. IT-отрасль в России лидирует по темпам роста зарплат. Аналитики Superjob указали также, что именно сотрудников IT-сферы больше всего среди тех, кто работает на удаленке — в этой отрасли таких вакансий от 26 до 28 процентов.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин призвал ликвидировать отставание в реализации ряда проектов по разработке отечественного софта. Подобное обстоятельство, как отметил премьер, мешает выпускать в РФ конкурентоспособный софт в необходимых объемах. В то же время реализация большинства подобных проектов в стране идет по плану, а 41 из них удастся завершить до конца этого года.