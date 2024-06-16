В ДНР погиб корреспондент после атаки ВСУ

ТАСС: в ДНР погиб корреспондент Никита Цицаги после атаки ВСУ

В Донецкой народной республике (ДНР) погиб корреспондент NEWS.ru Никита Цицаги в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

«Никита Цицаги погиб сегодня в Никольском», — сказали агентству в оперативных службах региона.

В NEWS.ru подтвердили гибель корреспондента. По данным портала, он погиб при атаке дронов ВСУ районе Никольского монастыря под Угледаром. «Никита планировал сделать репортаж», — говорится в публикации.

Цицаги также сделал репортаж для «Ленты.ру» из спецтюрьмы, где содержатся военнопленные ВСУ.