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10:14, 16 июня 2024Россия

Движение транспорта ограничили в центре Ростова-на-Дону после захвата заложников

Администрация Ростова-на-Дону: после захвата заложников ограничено движение

Кадр: Telegeram-канал Zvezdanews

Движение транспорта было ограничено в центре Ростова-на-Дону после захвата заложников в ростовском СИЗО. Об этом сообщила администрация города в Telegram.

«Ограничено движение транспортных средств по: пр. Кировскому от ул. Красноармейской до ул. Суворова; ул. М. Горького от пер. Университетского до пр. Кировского; ул. Суворова от пер. Университетского до пр. Кировского», — проинформировали власти Ростова-на-Дону.

Утром 16 июня обвиняемые захватили заложников в ростовском СИЗО. Согласно предварительным данным, они потребовали оружие, автомобиль и возможность уехать из изолятора. К СИЗО прибыли бойцы спецназа УФСИН и СОБР, рядом дежурят скорая и спасатели.

Кроме того, стали известны личности пятерых из шести злоумышленников. Среди них оказались осужденные за подготовку теракта и участие в ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России) Гиреев, Цицкиев и Акиев.

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      Кристина Есикова
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