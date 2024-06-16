Гол Тарасенко не спас «Флориду» от разгрома в четвертом матче финала Кубка Стэнли

«Эдмонтон» разгромил «Флориду» 8:1 в четвертом матче финала Кубка Стэнли

Гол российского нападающего Владимира Тарасенко не спас «Флориду Пантерс» от разгромного поражения в четвертом матче финала Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча в Канаде завершилась победой «Эдмонтон Ойлерс» со счетом 8:1. В составе победителей четырьмя очками (гол + три результативные передачи) отметился Коннор Макдэвид. В нынешнем плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) у него уже 38 очков — это рекордный показатель в XXI веке. Канадец превзошел достижение Евгения Малкина, который в 2009 году набрал за «Питтсбург» 36 баллов.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский в поединке против «Эдмонтона» пропустил пять шайб после 16 бросков и был заменен на 25-й минуте. Таким образом, в одном матче Бобровский пропустил больше шайб, чем в трех предыдущих играх финала. Счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу «Флориды». До первого в истории клуба Кубка Стэнли «Пантерс» осталось выиграть один матч.

Ранее Бобровскому предрекли попадание в Зал славы НХЛ. «Если Бобровский выиграет Кубок Стэнли, то его включат в Зал славы Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он и без него уже близок, но с трофеем обеспечит себе там место почти наверняка», — заявил бывший вратарь «Филадельфии Флайерс» Буше.