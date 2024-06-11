Российскому вратарю «Флориды» предрекли включение в Зал славы НХЛ

Буше: если Бобровский выиграет Кубок Стэнли, то его включат в Зал славы НХЛ

Бывший вратарь «Филадельфии Флайерс» Брайан Буше оценил игру российского голкипера «Флориды Пантерс» Сергея Бобровского. Его слова приводит The Athletic.

«Если Бобровский выиграет Кубок Стэнли, то его включат в Зал славы Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он и без него уже близок, но с трофеем обеспечит себе там место почти наверняка», — предрек Буше. Он отметил, что не видел ни одного голкипера, похожего на россиянина.

В первом матче финальной серии Кубка Стэнли «Флорида» разгромила «Эдмонтон Ойлерс». Встреча завершилась со счетом 3:0. Бобровский сделал шатаут и установил рекорд.

35-летний Бобровский играет за «Флориду» с 2019-го. Ранее в НХЛ он также защищал цвета «Филадельфии» и «Коламбус Блю Джекетс». В России вратарь выступал за «Металлург» и СКА.