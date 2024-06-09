Бобровский установил рекорд в матче финала Кубка Стэнли

Вратарь Бобровский отразил 33 броска в матче финала Кубка Стэнли и сделал шатаут

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерс» Сергей Бобровский установил рекорд в первом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтон Ойлерс». Статистика игрока доступна на сайте лиги.

Бобровский отразил 32 броска и стал первым вратарем в истории «Пантерс», кому удалось сделать шатаут в финале. Кроме того, 35-летний россиянин стал самым возрастным вратарем в истории НХЛ, сумевшим начать финальную серию Кубка Стэнли с «сухаря». Он был признан первой звездой матча.

Встреча завершилась победой «Флориды» со счетом 3:0. Команда впервые в истории повела в финальной серии НХЛ. Следующий матч в серии до четырех побед пройдет 10 июня.

Бобровский выступает в НХЛ с 2010 года. Он представлял «Филадельфию Флайерс» и «Коламбус Блю Джекетс», а с 2019-го играет за «Флориду».

