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12:54, 21 мая 2024Экономика

В России признали проблемы с разработкой софта

Мишустин потребовал ликвидировать отставание в разработке российского софта

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал ликвидировать отставание по срокам реализации проектов, направленных на создание конкурентоспособного отечественного софта. Его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что реализация большинства запланированных проектов идет с соблюдением установленных сроков, а 41 из них завершат до конца этого года. Однако по некоторым из проектов наметилось отставание, которое необходимо ликвидировать в ближайшее время. «Нужно сделать все необходимое, чтобы исправить ситуацию и скорее выпустить конкурентоспособный софт», — резюмировал Мишустин.

Премьер добавил, что ускорить реализацию ряда подобных проектов помогают индустриальные центры компетенций, которые представляют собой пример эффективного сотрудничества властей и бизнеса. Такие центры, по его словам, объединили разработчиков, производителей и заказчиков. Их инициативы способствуют внедрению передовых российских IT-программ в ключевых отраслях экономики, заключил Мишустин.

Необходимость ускорения внедрения российского софта на отечественные предприятия обусловлена уходом с отечественного рынка ряда иностранных поставщиков и производителей. В частности, ранее издание РБК сообщило о запрете американской компании Autodesk, специализирующейся на разработке автоматизированного проектирования (САПР) для строительства, проектирования и промышленного дизайна, использовать свои IT-продукты российским компаниям.

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      Анатолий Акулов
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