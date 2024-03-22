Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
20:23, 22 марта 2024Экономика

Американский разработчик софта запретил его использование компаниям из России

РБК: разработчик софта Autodesk запретил его использование компаниям из России

Фото: Zheng Huansong / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Американский разработчик систем автоматизированного проектирования (САПР) для строительства, проектирования и промышленного дизайна Autodesk с 20 марта запретил российским компаниями пользоваться своими продуктами, пишет РБК со ссылкой на послание компании ее партнерам в РФ.

Решение в нем объясняется санкциями Евросоюза, запретившего отправку софта в РФ. Компания приостановила работу в стране еще в 2022-м, но использование сервисов ранее не блокировала.

Отмечается, что продукты Autodesk использовались российскими инженерами во всех отраслях промышленности, где требуется проектирование. Среди самых популярных программ компании называют AutoCAD, предназначенную для автоматизированного проектирования в двухмерном и трехмерном форматах. По словам исполнительного директора АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашина, в строительном проектировании доля продуктов Autodesk в РФ достигала 80–90 процентов, а в машиностроении ее присутствие было небольшим.

Ранее стало известно, что Microsoft с 20 марта закрыла доступ к своим облачным продуктам для российских организаций. Действие подписок решили прекратить из-за ограничений ЕС, хотя еще неделей ранее в компании «давали гарантии, что ничего не отключат», рассказывал источник.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о 12 погибших в ходе стрельбы в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье

      Стало известно о заблокированных огнем посетителях «Крокус Сити Холла»

      Очевидцы описали напавших на «Крокус Сити Холл»

      Музыканты группы «Пикник» не пострадали во время стрельбы в «Крокус-Сити Холле»

      Неизвестные расстреляли загнанных в угол посетителей «Крокус Сити Холл»

      Раскрыты подробности о стрельбе в «Крокус сити холле»

      Очевидцы рассказали о первых минутах стрельбы в «Крокус Сити Холле»

      МИД России уличил ЕС в нежелании видеть Украину в Европе

      Молдавии предрекли исчезновение из-за ухудшения отношений с Россией

      «Уралвагонзавод» усилил защиту бронетехники

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше