Американский разработчик софта запретил его использование компаниям из России

РБК: разработчик софта Autodesk запретил его использование компаниям из России

Американский разработчик систем автоматизированного проектирования (САПР) для строительства, проектирования и промышленного дизайна Autodesk с 20 марта запретил российским компаниями пользоваться своими продуктами, пишет РБК со ссылкой на послание компании ее партнерам в РФ.

Решение в нем объясняется санкциями Евросоюза, запретившего отправку софта в РФ. Компания приостановила работу в стране еще в 2022-м, но использование сервисов ранее не блокировала.

Отмечается, что продукты Autodesk использовались российскими инженерами во всех отраслях промышленности, где требуется проектирование. Среди самых популярных программ компании называют AutoCAD, предназначенную для автоматизированного проектирования в двухмерном и трехмерном форматах. По словам исполнительного директора АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашина, в строительном проектировании доля продуктов Autodesk в РФ достигала 80–90 процентов, а в машиностроении ее присутствие было небольшим.

Ранее стало известно, что Microsoft с 20 марта закрыла доступ к своим облачным продуктам для российских организаций. Действие подписок решили прекратить из-за ограничений ЕС, хотя еще неделей ранее в компании «давали гарантии, что ничего не отключат», рассказывал источник.