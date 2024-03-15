Российские компании лишатся доступа к облачным сервисам Microsoft

Microsoft с 20 марта закроет доступ к облачным сервисам для компаний в России

Microsoft c 20 марта 2024 года закроет доступ к своим облачным продуктам для российских организаций. Об этом говорится в письме, разосланном американской компанией, пишет РБК.

PR-директор Softline Светлана Ащеулова рассказала журналистам, что речь идет о Power BI, Dynamics CRM и других сервисах. По ее словам, аналогичное предупреждение поступило от Amazon.