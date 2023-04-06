Microsoft заплатит три миллиона долларов за нарушение антироссийских санкций

Минфин США: Microsoft заплатит 3 млн долларов за нарушение санкций против РФ, Кубы, Ирана

Компания Microsoft заплатит почти три миллиона долларов за нарушение санкционного режима США, в том числе антироссийских санкций. Об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина.

Отмечается, что корпорация согласилась выплатить 2 миллиона 980 тысяч долларов для добровольного урегулирования потенциальной административной ответственности за 1339 явных нарушений.

В управлении пояснили, что Microsoft поставляла услуги или программное обеспечение из США в юрисдикции, на которые распространяются всесторонние санкции.

Ранее стало известно, что летом 2023 года Еврокомиссия и несколько стран Евросоюза запустят совместный проект для контроля за соблюдением санкций против России.

