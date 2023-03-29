Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:27, 29 марта 2023Экономика

Еврокомиссия решила создать орган по контролю за санкциями против России

Bloomberg: 9 стран ЕС решили создать надзорный орган по соблюдению санкций против России

Фото: symbiot / Shutterstock / Fotodom

Летом 2023 года Еврокомиссия и несколько стран Евросоюза запустят совместный проект для контроля за соблюдением санкций против России, сообщает Bloomberg.

Проект займется устранением пробелов в санкционном режиме и координацией национальных правительств. Участие в нем примут девять стран: Чехия, Кипр, Дания, Венгрия, Литва, Мальта, Румыния, Словения и Испания.

Новый механизм нужен для того, чтобы правительства и компании не уклонялись от исполнения санкций. Создать его предложили Нидерланды. Он основан на действующей программе по определению фактических владельцев компаний и надзору за криптовалютами, которые считают потенциальными инструментами для обхода санкций.

В течение двух лет на основе этой программы могут создать новый надзорный орган. Он будет составлять карту ведомств, которые отвечают за замораживание подсанкционных активов, и распространять между странами объединения передовой опыт.

Материалы по теме:
Россияне массово скупают китайский юань. Сможет ли он стать альтернативой доллару?
Россияне массово скупают китайский юань.Сможет ли он стать альтернативой доллару?
10 марта 2023
Рост цен заставляет людей по всему миру требовать повышения зарплат. Почему это приведет к мировому кризису?
Рост цен заставляет людей по всему миру требовать повышения зарплат.Почему это приведет к мировому кризису?
22 марта 2023

После начала спецоперации на Украине страны Запада ввели против России ряд ограничений, которые затронули резервы Центробанка за рубежом, российские импорт и экспорт, а также ряд физических и юридических лиц. Также страны ЕС ввели потолок цен и частичное эмбарго на российские нефть и нефтепродукты. Однако на этом останавливаться государства не намерены — по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, следующий пакет санкций должен устранить все возможные пути обхода этих рестрикций.

США также намерены закрыть лазейки для уклонения от исполнения санкций. Ранее власти решили изменить законодательство, чтобы легально конфисковать собственность российских олигархов, а вырученные средства передать Украине. Тем временем Министерство юстиции США проверяет ряд банков, в том числе швейцарские Credit Suisse и UBS, на предмет помощи российским олигархам обходить ограничения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вячеслав Агапов
Обсудить
Последние новости
Очевидцы сняли столб дыма в районе падения дрона в Крыму
Россиянин погиб из-за взрыва электросамоката
Шахназаров назвал особенность характера москвичей
Фитнес-модель назвала способы быстро сжечь 100 калорий
Швейцария полностью присоединилась к новым санкциям ЕС против России
Раскольническая ПЦУ назначила наместника в Киево-Печерскую лавру
Россиян предупредили о главных противопоказаниях к медитации
Иностранец напал на российского врача из-за безответной любви и получил 6,5 года
Смертельный для растений грибок впервые в истории заразил человека
На Украине захотели разрешить использовать мессенджеры для отправки повесток
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.