Еврокомиссия решила создать орган по контролю за санкциями против России

Bloomberg: 9 стран ЕС решили создать надзорный орган по соблюдению санкций против России

Летом 2023 года Еврокомиссия и несколько стран Евросоюза запустят совместный проект для контроля за соблюдением санкций против России, сообщает Bloomberg.

Проект займется устранением пробелов в санкционном режиме и координацией национальных правительств. Участие в нем примут девять стран: Чехия, Кипр, Дания, Венгрия, Литва, Мальта, Румыния, Словения и Испания.

Новый механизм нужен для того, чтобы правительства и компании не уклонялись от исполнения санкций. Создать его предложили Нидерланды. Он основан на действующей программе по определению фактических владельцев компаний и надзору за криптовалютами, которые считают потенциальными инструментами для обхода санкций.

В течение двух лет на основе этой программы могут создать новый надзорный орган. Он будет составлять карту ведомств, которые отвечают за замораживание подсанкционных активов, и распространять между странами объединения передовой опыт.

После начала спецоперации на Украине страны Запада ввели против России ряд ограничений, которые затронули резервы Центробанка за рубежом, российские импорт и экспорт, а также ряд физических и юридических лиц. Также страны ЕС ввели потолок цен и частичное эмбарго на российские нефть и нефтепродукты. Однако на этом останавливаться государства не намерены — по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, следующий пакет санкций должен устранить все возможные пути обхода этих рестрикций.

США также намерены закрыть лазейки для уклонения от исполнения санкций. Ранее власти решили изменить законодательство, чтобы легально конфисковать собственность российских олигархов, а вырученные средства передать Украине. Тем временем Министерство юстиции США проверяет ряд банков, в том числе швейцарские Credit Suisse и UBS, на предмет помощи российским олигархам обходить ограничения.