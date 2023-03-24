США заподозрили швейцарские банки в помощи подсанкционным олигархам из России

Bloomberg: США проверят связи банков Credit Suisse и UBS с российскими олигархами

Министерство юстиции США начало проверять ряд банков, в том числе швейцарские Credit Suisse и UBS, на предмет помощи российским олигархам в обходе санкций. Об этом сообщает Bloomberg.

Ведомство заподозрило, что в течение последних нескольких лет клиентов банков из России, которые попали под ограничения, проверяли недостаточно хорошо, и предположило, что был нарушен ряд законов. В настоящее время проводится проверка связи кредитных организаций с олигархами. За нарушение ограничений США банкам могут назначить серьезные штрафы.

Выявлением и заморозкой собственности российских бизнесменов, которая, предположительно, была приобретена незаконным путем, занимается подразделение Минюста США — KleptoCapture Task Force. Ранее организация заявила о необходимости расширить ограничения в отношении лиц, которые помогают россиянам уклоняться от санкций.

США планируют закрыть лазейки в законах для того, чтобы легально конфисковать собственность российских олигархов. Впоследствии активы будут проданы, а вырученные средства передадут Украине. KleptoCapture уже начинает продавать яхты и другое имущество россиян в США, однако есть ряд юридических трудностей.

Минфин и Минюст США также хотят установить более жесткие правила в отношении американского рынка недвижимости — одним из новых требований будет раскрытие информации о фактическом владельце жилья. Мера поможет сделать рынок более открытым и ликвидировать подставные компании, покупающие недвижимость для миллиардеров.