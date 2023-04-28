Стало известно о планах Microsoft остаться на российском рынке

«Ъ»: Microsoft предложила продлить лицензии на софт 1 тысяче российских компаний

Американская корпорация Microsoft стремится сохранить присутствие на российском рынке. Компания предложила сотрудничество организациям, не попавшим под санкции США, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на свои источники в IT-отрасли.

Представители сферы рассказали, что около одной тысячи российских компаний с начала года получили письмо или устное предложение продлить лицензию на софт. «Microsoft не хочет терять российских клиентов, поэтому не закрывает российское юрлицо и пытается найти возможности продолжить поддержку ПО и его обновления», — отметил один из информаторов.

Источник среди дистрибуторов заявил «Ъ», что спрос на продукцию Microsoft среди российского бизнеса сохраняется. При этом ПО поставляют в страну в коробочных версиях с помощью механизмов параллельного импорта. Директор R&D-центра IVA Technologies Виктор Петров допустил, что корпорация сохранит свое влияние на российский рынок на какой-то период. Однако со временем организации перейдут на отечественные аналоги из-за политики правительства.

В 2022 году на фоне санкций работу в России ограничили или остановили такие крупные представители IT-сектора, как Microsoft, Oracle, Autodesk, Cisco и другие. Власти обсуждали отмену ответственности за использование пиратского программного обеспечения, однако позже отказались от идеи.