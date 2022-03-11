Российские власти отказались от идеи легализации пиратского ПО

«Ведомости»: правительство отказалось от планов легализации использования пиратского ПО

Власти отказались от идеи отменить уголовную и административную ответственность за использование не лицензированного в России программного обеспечения (ПО), если оно принадлежит правообладателям из поддержавших антироссийские санкции стран. Об этом пишут «Ведомости».

Издание ознакомилось с новой версией плана антикризисных мер правительства от 9 марта, и в нем отсутствовало появившееся ранее предложение о фактической легализации пиратского ПО. Представитель правительства подтвердил, что предложение об отмене ответственности за пиратский софт там в данный момент не обсуждается.

Представитель Минцифры напомнил, что ведомство не поддерживает предложение о нелицензированном софте, выступая за «стимулирование перехода на российское программное обеспечение. В свою очередь, в Минэкономразвития объяснили, что антикризисный план менялся в процессе обсуждения с бизнесом, экспертами и отраслевыми министерствами.

5 марта «Коммерсантъ» узнал, что власти на фоне западных санкций обсуждают отмену ответственности за использование пиратского программного обеспечения. Тогда в Минцифры пояснили, что речь идет не о любых программах, а лишь о тех, где сейчас явно нет российских аналогов. «В части освобождения от ответственности за использование нелицензионного софта мы выступаем за сбалансированный подход, чтобы стимулировать переход на российское ПО», — добавили в ведомстве.

После этого представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал это предложение, заявив, что на фоне экономического бандитизма должна быть соответствующая реакция. «Россия будет так или иначе противостоять этому экономическому бандитизму, выбирая те меры, которые будут лучшим образом соответствовать нашим интересам», — сказал он.

В связи с наложенными санкциями из России ушли такие крупные представители IT-сектора, как Microsoft, Oracle, Autodesk, Cisco, SAP и другие. Эксперт Moscow Digital School Ефим Казанцев посетовал на то, что значительная часть программного обеспечения, которая используется в России, является интеллектуальной собственностью зарубежных правообладателей.