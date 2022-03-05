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Юрист оценил возможность легализации в России пиратского ПО

Юрист Казанцев допустил легализацию в России пиратского ПО в качестве ответной меры

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В России могут отменить уголовную и административную ответственность за использование пиратского программного обеспечения (ПО) в качестве ответной меры на возможное ограничение продажи в страну лицензий на ПО. Так оценил возможность использования нелицензированного ПО эксперт Moscow Digital School Ефим Казанцев, сообщают «Известия».

По его словам, под принудительным лицензированием подразумевание возможность использование ПО даже при отказе правообладателя продавать лицензии на него в Россию.

«Если такое произойдет, нужен правовой механизм, который даст российским пользователям правовые основания для использования ПО, правообладатели которого не захотят продавать на него лицензии в Россию. Вот этот механизм и предлагается ввести», — объяснил юрист.

Он добавил, что значительная часть программного обеспечения, которая используется в России, является интеллектуальной собственностью зарубежных правообладателей.

В субботу, 5 марта, «Коммерсантъ» со ссылкой на документ под названием «План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления» сообщил о намерении российских властей легализовать пиратское ПО в России. В Минцифры изданию пояснили, что речь идет только о тех программах, у которых явно нет российских аналогов.

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Анастасия Шейкина
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