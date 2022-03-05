В России задумали легализовать пиратское ПО

Российские власти на фоне западных западных обсуждают отмену уголовной и административной ответственности за использование пиратского программного обеспечения «из стран, поддержавших санкции». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Издание ссылается на документ под названием «План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления». Также в нем говорится о возможности в случае крайней необходимости использовать патентированное ПО без согласия патентообладателя.

В Минцифры пояснили, что речь идет не о любых программах, а лишь о тех, где сейчас явно нет российских аналогов. «В части освобождения от ответственности за использование нелицензионного софта мы выступаем за сбалансированный подход, чтобы стимулировать переход на российское ПО», — добавили в ведомстве.

Ранее в связи с наложенными санкциями из России ушли компании Microsoft, Oracle, Autodesk, Cisco, SAP и другие. При этом в SAP отметили, что компания продолжает поддерживать всех действующих клиентов в рамках договорных обязательств в той мере, насколько это позволяют санкции и ограничения экспортного контроля. «Все сотрудники работают, но мы поставили на паузу заключение новых контрактов в России», — уточнили в российской дочке организации «САП СНГ».

5 марта заместитель председателя правительства России по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов предположил, что кризисный период в России может продлиться 3-5 месяцев. Он отметил, что санкции Запада стали серьезным вызовом для российской промышленности. В то же время вице-премьер подчеркнул, что правительство России принимает эффективные меры использования бюджетных средств. В качестве примера Борисов привел налоговые льготы на НДФЛ, увеличение доли авансирования по бюджетным обязательствам. Также для ряда системообразующих предприятий были разработаны меры пониженной ставки.