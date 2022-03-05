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Кремль прокомментировал возможность использования пиратского ПО в России

Песков заявил, что реакция на экономический бандитизм должна быть соответствующая

Фото: Сергей Гунеев / Reuters

На фоне экономического бандитизма должна быть соответствующая реакция, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможность использования пиратского ПО в России, передает РИА Новости.

«Россия будет так или иначе противостоять этому экономическому бандитизму, выбирая те меры, которые будут лучшим образом соответствовать нашим интересам», — сказал он.

5 марта «Коммерсантъ» сообщил, что российские власти на фоне западных западных обсуждают отмену уголовной и административной ответственности за использование пиратского программного обеспечения «из стран, поддержавших санкции». При этом в Минцифры пояснили, что речь идет не о любых программах, а лишь о тех, где сейчас явно нет российских аналогов.

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Вместе с тем генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в беседе «Лентой.ру» предупредил, что легализация пиратского ПО может создать риски для цифровой безопасности. По его словам, установка пиратских продуктов грозит неполадками гаджетов из-за вирусов.

Ранее на фоне наложенных санкций из России ушли компании Microsoft, Oracle, Autodesk, Cisco, SAP и другие. Решение о прекращении продажи товаров и предоставлении услуг в России вызвано ситуацией на Украине.

Алина Гончарова
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