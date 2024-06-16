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10:06, 16 июня 2024Россия

На юге Сахалина произошли два землетрясения

Сейсмолог Семенова сообщила о двух землетрясениях на юге Сахалина

Фото: MuhsinRina / Shutterstock / Fotodom

В ночь на воскресенье, 16 июля, на юге Сахалина произошли два землетрясения. Об этом агентству РИА Новости сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

По словам специалиста, первое из них было магнитудой 4,1. «Эпицентр находился в 12 километрах западнее села Таранай в Анивском районе, очаг — на глубине 7 километров», — пояснила она.

Отмечается, что подземные толчки силой до четырех баллов ощутили жители в селах Огоньки, Таранай и в райцентре Анива, до трех баллов — в городе Невельске. Сейсмолог заявила, что через час в том же районе последовало повторное землетрясение, но уже магнитудой 2,0.

Ранее мощное землетрясение произошло в акватории озера Байкал. Его магнитуда в эпицентре составила 6,0.

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      Фариза Бацазова
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