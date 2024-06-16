Сейсмолог Семенова сообщила о двух землетрясениях на юге Сахалина

В ночь на воскресенье, 16 июля, на юге Сахалина произошли два землетрясения. Об этом агентству РИА Новости сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

По словам специалиста, первое из них было магнитудой 4,1. «Эпицентр находился в 12 километрах западнее села Таранай в Анивском районе, очаг — на глубине 7 километров», — пояснила она.

Отмечается, что подземные толчки силой до четырех баллов ощутили жители в селах Огоньки, Таранай и в райцентре Анива, до трех баллов — в городе Невельске. Сейсмолог заявила, что через час в том же районе последовало повторное землетрясение, но уже магнитудой 2,0.

Ранее мощное землетрясение произошло в акватории озера Байкал. Его магнитуда в эпицентре составила 6,0.