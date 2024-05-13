На Байкале произошло мощное землетрясение

В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 6,0

В акватории озера Байкал произошло мощное землетрясение. Его магнитуда в эпицентре составила 6,0, сообщает Telegram-канал ГУ МЧС по Иркутской области.

Подземные толчки зафиксировали утром в пятницу, 13 мая, в 7:07 (2:07 мск) в 50 километрах от села Гремячинск, Ольхонский район. Отмечается, что в Улан-Удэ интенсивность составила 3-4 балла, а в Иркутске, Хомутово, Дзержинске, Нижнем Саянтуе, Смоленщине и Сотниково — 3 балла.

Ранее в Азербайджане произошло сильное землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщалось в субботу, 11 мая. Толчки были зафиксированы 16:23 мск в Талышских горах в Ленкоранском районе. Подземный очаг залегал на глубине 18 километров.