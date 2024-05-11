В Азербайджане произошло мощное землетрясение

В Ленкоранском районе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,5

В Азербайджане произошло сильное землетрясение, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана.

Подземные толчки магнитудой 5,5 зафиксировали в 17:23 по местному времени (16:23 по московскому времени), в Талышских горах в Ленкоранском районе. Очаг землетрясения залегал на глубине 18 километров. «Землетрясение ощущалось в эпицентре силой 6 баллов, а в прилегающих районах — 5,3 балла», — сказано в сообщении специалистов. Информация о возможных разрушениях и пострадавших на данный момент отсутствует.

Ранее в этот же день стало известно о мощном землетрясении у юго-восточного побережья Камчатки. Эпицентр находился в акватории Авачинского залива, на расстоянии 66 километров юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 67 километров, а магнитуда составила 5,2 балла.