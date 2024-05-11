На Камчатке произошло мощное землетрясение

МЧС РФ: у юго-восточного побережья Камчатки зафиксировано мощное землетрясение

Сильное землетрясение зарегстрировано у юго-восточного побережья Камчатки. О природном катаклизме предупреждает пресс-служба местного управления МЧС.

Происшествие зафиксировано в 3:37 ночи. Эпицентр сейсмособытия располагался в акватории Авачинского залива на расстоянии 66 километров юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг, по информации Камчатского филиала геофизической службы РАН, залегал на глубине 67 километров, а магнитуда составила 5,2 балла.

Угрозы разрушений и цунами не наблюдается. О жертвах также не сообщается. Подземные толчки силой до 4 баллов ощутили в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске. По словам местных жителей, во время землетрясения звенели стекла, а по стенам домов пошли трещины.

В пятницу, 10 мая, подземный толчок силой 3,4 балла зафиксировали в Ессентуках в Ставрополье. Ранее в мае мощное землетрясение почувствовали на Чукотке — в 169 километрах к северу от поселка Эгвекинот. Его магнитуда составила 5,5.