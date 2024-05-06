В России произошло сильное землетрясение

На Чукотке произошло землетрясение магнитудой 5,5

На Чукотке произошло сильное землетрясение, магнитуда которого составила 5,5. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземный толчок зафиксировали в 11:11 по времени UTC (14:11 мск) в 169 километрах к северу от поселка Эгвекинот в российском автономном округе. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Население Эгвекинота составляет свыше двух тысяч человек. Информации о возможных пострадавших и разрушениях нет.

В апреле землетрясение произошло в курортном городе Туапсе Краснодарского края. Его магнитуда составила около 3,0, во время толчков никто не пострадал.