На российском курорте произошло землетрясение

В городе Туапсе Краснодарского края произошло землетрясение

В курортном городе Туапсе Краснодарского края произошло землетрясение. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на городскую Единую дежурную диспетчерскую службу.

По словам собеседника агентства, поступили сообщения о толчке силой около четырех баллов. Разрушений и пострадавших нет.

Информацию о природном явлении также подтвердила начальник сейсмослужбы города Сочи Елена Карпович. По ее данным, зафиксировано землетрясение магнитудой около 3,0.

Ранее землетрясение магнитудой 4,7 произошло у побережья Приморья на глубине 209,9 километра. Его эпицентр находился ближе к японским островам. Информация о последствиях толчков не поступала.

Помимо этого, в феврале землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали на Алтае. Интенсивность в эпицентре, расположенном в горной местности, составила 6,4 балла. Жители республики не пострадали.