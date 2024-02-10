Единая геофизическая служба РАН: на Алтае произошло землетрясение

В Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения расположен в горной местности, по координатам 50,84 северной широты и 84,76 восточной долготы, к юго-западу от Горно-Алтайска. Интенсивность в эпицентре составила 6,4 по 12-балльной шкале интенсивности Медведева — Шпонхойера — Карника (MSK-64), что соответствует сильному землетрясению. О пострадавших и повреждениях не сообщается.

Ранее камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил, что с 6 по 7 февраля 2024 года на побережье Камчатки произошло пять землетрясений, магнитуда которых составляла от 3,6 до 5.

В январе в Бурятии близ Байкала произошло сильное землетрясение магнитудой 5,7. Толчки зафиксировали в 58 километрах северо-западнее села Сахули Курумканского района. Землетрясение также ощутили жители Баргузинского и Северо-Байкальском районов, Северобайкальска и Улан-Удэ.