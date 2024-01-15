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17:22, 15 января 2024Россия

Сильное землетрясение произошло в районе озера Байкал

МЧС Бурятии сообщило о землетрясении магнитудой 5,7 в Курумканском районе

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

В Бурятии в районе озера Байкал произошло сильное землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщило региональное МЧС на своем сайте.

Как рассказали в ведомстве, толчки зафиксировали в 58 километрах северо-западнее села Сахули Курумканского района. Землетрясение также ощутили жители Баргузинского и Северо-Байкальском районов, Северобайкальска и Улан-Удэ. Предварительно, жертв и разрушений нет.

Ранее, 27 декабря 2023 года, вблизи озера Байкал также произошло землетрясение магнитудой 5,1. Интенсивность толчков составила 7 баллов в эпицентре, который находился в 115 километрах от поселка Магистральный. Их почувствовали жители Усть-Кута, Иркутска и Магистрального в Иркутской области, а также бурятского Северобайкальска.

Кроме того, сразу два землетрясения магнитудой 4,9 и 4,8 зафиксировали в Тихом океане у побережья Курильских островов 28 декабря. Эпицентры толчков находились в 113 и 128 километрах к юго-востоку от острова Итуруп.

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      Константин Лысяков
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