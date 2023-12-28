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14:07, 28 декабря 2023Россия

Два землетрясения произошли у побережья российского региона

У побережья Курильских островов произошли два толчка магнитудой 4,9 и 4,8

Фото: Unsplash

У побережья Курильских островов произошли два землетрясения магнитудой 4,9 и 4,8. Об этом заявила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, чьи слова приводит РИА Новости.

«Землетрясения магнитудой 4,9 и 4,8 произошли в Тихом океане у побережья Курил 28 декабря в 20:37 (12:37 по московскому времени) и 21:07 (13:07 по московскому)», — сказала она.

По ее словам, эпицентры толчков находились в 113 и 128 километрах к юго-востоку от острова Итуруп. Семенова также отметила, что данные об ощущаемости землетрясений уточняются.

Ранее в Иркутской области близ озера Байкал зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1. В Байкальском филиале Единой геофизической службы РАН уточнили, что интенсивность землетрясения составила 7 баллов в эпицентре — он находился в 115 километрах от поселка Магистральный в северной части Байкальского хребта.

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      Никита Абрамов
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