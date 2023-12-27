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09:37, 27 декабря 2023Россия

Землетрясение магнитудой более 5 зафиксировали близ Байкала

В Иркутской области близ Байкала зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1

Фото: Alexandr Knyazev / Russian Look / Globallookpress.com

В Иркутской области близ озера Байкал зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Там уточнили, что интенсивность землетрясения составила 7 баллов в эпицентре — он находился в 115 километрах от поселка Магистральный в северной части Байкальского хребта.

Толчки ощутили жители Усть-Кута, Иркутска и Магистрального в Ирскутской области, а также города Северобайкальск в Бурятии. После землетрясения объекты инфраструктуры работают в штатном режиме, разрушений не зафиксировано.

В декабре у побережья Камчатки произошло сильное подводное землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр природного явления находился на глубине 443 километров под дном Охотского моря. Ближайший к очагу землетрясению населенный пункт — Усть-Большерецк — находится в 214 километрах от него.

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      Анастасия Шейкина
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