У российского побережья произошло сильное подводное землетрясение

У побережья Камчатки произошло подводное землетрясение магнитудой 5,1

У побережья Камчатки произошло сильное подводное землетрясение магнитудой 5,1. Это следует из данных, опубликованных на сайте Камчатского филиала Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Как стало известно, эпицентр природного явления находился на глубине 443 километров под дном Охотского моря. Ближайший к очагу землетрясению населенный пункт — Усть-Большерецк — находится в 214 километрах от него.

Сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали. Угроза цунами также не объявлялась.

Ранее мощное землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Дагестане. Его эпицентр находился в Каспийском море на глубине 80 километров. Мощные толчки ощутили в Махачкале, Каспийске, Буйнакске, Дербенте и Дагестанских Огнях. Кроме того, в сентябре сообщалось о землетрясении магнитудой 5,8 у побережья Курильских островов. Тогда эпицентр находился в 15 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир.