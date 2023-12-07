Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:07, 7 декабря 2023Россия

В российском регионе произошло мощное землетрясение

В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 5,7

Кадр: Telegram-канал Mash Gor

В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По сведениям издания, в российском регионе эпицентр находился в Каспийском море на глубине 80 километров. Мощные толчки ощутили в Махачкале, Каспийске, Буйнакске, Дербенте, Дагестанских Огнях, выяснил Mash Gor.

Других подробностей о произошедшем издание не привело.

В сентябре сообщалось о землетрясении магнитудой 5,8 у побережья Курильских островов. Тогда эпицентр находился в 15 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир. Начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова рассказала, что очаг подземных толчков располагался на глубине 140 километров. Кроме того, она подчеркнула, что по оперативным данным жители Северо-Курильска ощутили землетрясение силой 4 балла.

Еще раньше у восточного побережья Камчатки регистрировали землетрясение магнитудой 5,2.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно об уникальных сбивающих F-16 российских ракетах

      Открывшая стрельбу в российской школе ученица оказалась вооружена дробовиком

      В российском регионе произошло мощное землетрясение

      «Ростех» заявил об уничтожении «Корнетом» западных Leopard, Challenger и Bradley

      В ВТБ предложили меры против непредсказуемости решений ЦБ по ставке

      Названы самые распространенные ошибки россиян при создании паролей

      Россиянам подсказали способ справиться с неудачей и не впасть в депрессию

      Фанаты устроили погромы в Бразилии после вылета клуба Пеле во вторую лигу

      Восьмиклассница устроила в российской школе стрельбу

      Автор закона об авторизации на интернет-ресурсах объяснил одно его положение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости