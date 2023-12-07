В российском регионе произошло мощное землетрясение

В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 5,7

В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По сведениям издания, в российском регионе эпицентр находился в Каспийском море на глубине 80 километров. Мощные толчки ощутили в Махачкале, Каспийске, Буйнакске, Дербенте, Дагестанских Огнях, выяснил Mash Gor.

Других подробностей о произошедшем издание не привело.

В сентябре сообщалось о землетрясении магнитудой 5,8 у побережья Курильских островов. Тогда эпицентр находился в 15 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир. Начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова рассказала, что очаг подземных толчков располагался на глубине 140 километров. Кроме того, она подчеркнула, что по оперативным данным жители Северо-Курильска ощутили землетрясение силой 4 балла.

Еще раньше у восточного побережья Камчатки регистрировали землетрясение магнитудой 5,2.

