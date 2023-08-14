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09:18, 14 августа 2023Россия

В российском регионе произошло землетрясение

У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщили в региональном филиале геофизической службы Российской академии наук (РАН), пишет «Интерфакс».

Сейсмологи установили, что эпицентр землетрясения находился в 147 километрах южнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 127 километров под морским дном.

В главном управлении МЧС России по Камчатскому краю разъяснили, что жители региона подземные толчки не ощутили. Угроза цунами не объявлялась, добавили представители ведомства в беседе с агентством.

11 августа в Кемеровской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,9. Специалистам удалось установить, что подземные толчки были спровоцированы взрывами на разрезе. Сведений о пострадавших тогда не поступало.

В конце июля стало известно о двух землетрясениях на юге Западной Сибири — в Кузбассе и Туве.

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    Анна Щербакова
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