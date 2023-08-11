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17:57, 11 августа 2023Россия

В российском регионе произошло землетрясение

В Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 2,9

Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости

В Кемеровской области на территории Красулинского сельского поселения произошло техногенное землетрясение магнитудой 2,9. О происшествии в российском регионе сообщили в группе «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте».

Специалистам удалось установить, что подземные толчки были спровоцированы взрывами на разрезе. Сведений о пострадавших не поступало.

В конце июля стало известно о двух землетрясениях на юге Западной Сибири — в Кузбассе и Туве.

Первый подземный толчок магнитудой 3,1 был зафиксирован на территории Шерегешского городского поселения в Кемеровской области. Эпицентр находился примерно в 6 километрах к юго-востоку от самого Шерегеша, где расположен горнолыжный курорт.

Второй толчок магнитудой 3,1 произошел в Барун-Хемчикском районе Тувы. Эпицентр был выявлен в 45 километрах к западу от Ак-Довурака. Интенсивность сотрясений там оценивалась в 3,5 балла.

До этого землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировали в районе Курильских островов на Камчатке.

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    Анна Щербакова
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