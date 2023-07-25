В России произошло землетрясение

В районе Курильских островов зафиксировали землетрясение магинтудой 5,0

В России в районе Курильских островов сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщили в островном филиале Единой Геофизической службы РАН, передает РИА Новости

По информации начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елены Семеновой, эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане в 141 километре от острова Онекотан. Очаг землетрясения залегал на глубине 26 километров.

Жители населенных пунктов близ очага землетрясение не ощутили подземных толчков, власти не объявляли тревогу цунами. Сообщений о повреждениях в экстренные службы не поступало.

Ранее в Усть-Камчатском районе зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2. Эпицентр располагался в 30 километрах от поселка Усть-Камчатск, глубина залегания очага составила четыре километра под горной грядой.