В двух российских регионах произошли землетрясения

Два землетрясения произошли на юге Западной Сибири — в Кузбассе и Туве

Два землетрясения произошли на юге Западной Сибири — в Кузбассе и Туве. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале геофизической службы Российской академии наук (РАН), передает «Интерфакс».

Так, первый подземный толчок магнитудой 3,1 был зафиксирован в понедельник, 31 июля, на территории Шерегешского городского поселения в Кемеровской области. Эпицентр находился примерно в 6 километрах к юго-востоку от самого Шерегеша, где расположен горнолыжный курорт. Интенсивность сотрясений в этом российском регионе достигла 3,5 балла.

Второй толчок магнитудой 3,1 произошел в Барун-Хемчикском районе Тувы. Эпицентр был выявлен в 45 километрах к западу от Ак-Довурака. Интенсивность сотрясений там также оценивалась в 3,5 балла.

25 июля стало известно о землетрясении магнитудой 5,0 в районе Курильских островов.

Тогда жители населенных пунктов близ очага землетрясение не ощутили подземных толчков, власти Камчатского края не объявляли тревогу цунами.