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07:26, 8 февраля 2024Россия

Пять землетрясений произошло в регионе России за сутки

РАН: на побережье Камчатки за сутки произошло пять землетрясений магнитудой до 5

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

На побережье Камчатки за минувшие сутки произошло пять землетрясений, магнитуда которых составляла от 3,6 до 5. Об этом сообщили в в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН, передает РИА Новости.

Подземные толчки магнитудой 3,6 и 3,7 зафиксировали у восточного побережья Камчатки на расстоянии 148 и 142 километра от Петропавловка-Камчатского. Еще три землетрясения произошли близ Командорских островов в Камчатском крае — их магнитуда составила от 4,6 до 5,0. Расстояние от места толчков до ближайшего населенного пункта — от 35 до 50 километров.

Как уточнили в МЧС, подземные толчки на территории Камчатки не ощущались, угрозу цунами там также не объявляли. Сообщений о пострадавших также не поступало.

В январе в Бурятии близ Байкала произошло сильное землетрясение магнитудой 5,7. Толчки зафиксировали в 58 километрах северо-западнее села Сахули Курумканского района. Землетрясение также ощутили жители Баргузинского и Северо-Байкальском районов, Северобайкальска и Улан-Удэ.

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      Анастасия Шейкина
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