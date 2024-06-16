Глава Росприроднадзора РФ Радионова: горбатого кита спасли в Баренцевом море

Горбатого кита Станислава спасли в Баренцевом море. Об освобождении животного от рыболовных снастей сообщила глава Росприроднадзора РФ Светлана Радионова в Telegram.

«Удалось снять веревку с кита. После двухчасовой погони и нескольких неудачных попыток, спасателям удалось накинуть крюк с ножом на веревку, которая сдавливала шею и рот животного», — говорится в публикации.

По ее словам, спасением животного занимались спасатели, общественники и ученые, а также компания «Норникель», которая вложила деньги в освобождение кита и предоставила техническую поддержку.

11 июня активисты прошли 120 километров прибрежной территории Кольского полуострова в поисках запутавшегося в сетях кита Станислава. Его искали с помощью маломерных судов и беспилотников. Животное удалось найти в ночь с 10 на 11 июня.