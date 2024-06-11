Появились детали операции спасения запутавшегося в сетях около Териберки кита

Активисты прошли 120 километров в поисках запутавшегося в сетях кита в Арктике

Активисты прошли 120 километров прибрежной территории Кольского полуострова в поисках запутавшегося в сетях горбатого кита Станислава. Подробности о масштабной спасательной операции в Арктике сообщили в «Норникеле».

Краснокнижное морское млекопитающие, попавшее в беду возле Териберки, искали с помощью маломерных судов и беспилотников. Благодаря полярной ночи, которая наступила в Арктике, работать в море можно было круглые сутки.

Кита удалось найти в ночь с 10 на 11 июня. Из-за его размеров спасателям придется действовать быстро и аккуратно, отметили в пресс-службе компании.

4 июня глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что туристы обнаружили запутавшегося кита в районе Териберки. По ее словам, млекопитающее выжило и способно передвигаться, однако из-за остатков сети не может открыть рот полностью. С Сахалина были вызваны спасатели, занимающиеся китами.