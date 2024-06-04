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19:33, 4 июня 202469-я параллель

На севере России обнаружили запутавшегося в сетях краснокнижного кита

Росприроднадзор: близ Териберки обнаружили горбатого кита, запутавшегося в сетях

Фото: Rod Long / Unsplash

В районе Териберки Мурманской области туристы обнаружили краснокнижного горбатого кита, запутавшегося в сетях. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

По ее словам, млекопитающее выжило и способно передвигаться, однако из-за остатков сети не может открыть рот полностью. Радионова отметила, что с Сахалина были вызваны спасатели, занимающиеся китами.

«По прибытии специалисты сразу приступят к освобождению морского млекопитающего. Следим за ситуацией», — добавила глава надзорной службы.

Ранее стало известно, что на побережье восточной Чукотки морские зверобои открыли сезон добычи китов — им удалось загарпунить зверя длиной более 13 метров. В охоте на кита участвовали члены территориально-соседской общины «Сиреники», которые вышли в море на трех рыбацких лодках.

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      Никита Абрамов
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