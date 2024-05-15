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11:34, 15 мая 202469-я параллель

В России поймали огромного зверя длиной 13 метров

На Чукотке морские зверобои добыли кита длиной более 13 метров

Фото: Aleksander Lyskin / Globallookpress.com

На побережье восточной Чукотки морские зверобои открыли сезон добычи китов — им удалось загарпунить зверя длиной более 13 метров. Об этом сообщает «ИА Чукотка».

По данным портала, в охоте на кита участвовали члены территориально-соседской общины «Сиреники», которые вышли в море на трех рыбацких лодках.

«Где-то около обеда в субботу (11 мая) начали охотиться, загарпунили, а к селу его привезли уже около 5 часов утра в воскресенье. Большой серый кит, длиной 13,1 метра», — приводит портал слова председателя общины Валерия Каваугье.

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Морским зверобоям региона позволено добыть еще 129 серых китов — таков размер квоты, выделенной властями жителям Чукотки.

Специально для «Ленты.ру» журналист и фотограф Виктор Лягушкин зафиксировал жизнь чукотских охотников и научных исследователей.

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