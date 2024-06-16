У родственников террористов из ростовского СИЗО стали проводить обыски

У родственников террористов из СИЗО в Ростове-на-Дону проводят обыски

У родственников террористов из ростовского СИЗО-1, которые захватили заложников, проводят обыски. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным издания, сотрудники оперативной службы работают в Ингушетии, поскольку трое из шести преступников родом оттуда.

Известно, что несколько лет назад захватчики переехали в Карачаево-Черкесию, сняли квартиру и готовили теракт в здании Верховного суда в Черкесске. При этом упомянутые действия они совершали по наводке ИГИЛ (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России). Однако в апреле 2022 года их задержали на выходе из дома.

Уточняется, что в СИЗО террористы познакомились с тремя единомышленниками и планировали побег в течение нескольких месяцев. По их словам, группу захвата собирали долго.

Ранее штурм ростовского СИЗО завершился освобождением заложников.

Утром 16 июня шестеро заключенных ростовского СИЗО выбили оконную решетку в камере, проникли в дежурную часть и взяли двух заложников. Среди преступников были лица, осужденные за участие в ИГИЛ (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России) в 2023 году. Одним из заложников оказался начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александр Богма.