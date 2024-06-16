Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:57, 16 июня 2024Экономика

В Японии сообщили о распространении нового опасного заболевания

JT: плотоядная бактерия стрептококка из Японии может убить человека за два дня

Фото: Issei Kato / Reuters

В Японии растет число людей, заболевших плотоядной бактерией стрептококка, при заражении и отсутствии лечения она может убить человека в течение двух дней, врачи уже отмечают необычно высокий уровень летальности нового заболевания. Об этом сообщает газета The Japan Times (JT).

«При сегодняшних темпах распространения болезни число случаев заболевания в Японии может достичь 2,5 тысячи к концу 2024 года, а уровень смертности при этом составит 30 процентов», — заявил профессор Токийского медицинского университета Кен Кикучи.

По данным японских врачей-инфекционистов, к началу июня в стране выявили 977 случаев заражения. Отмечается, что у болезни крайне высокая скорость распространения бактерий по организму.

В мае сообщалось, что врачи зарегистрировали 801 случай заражения. Это в 2,76 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Всего в 2023 году зафиксировали 941 случай острого гемолитического стрептококкового инфекционного заболевания. По данным инфекционистов, одной из версий распространения болезни является ослабление мер защиты от коронавируса внутри Японии.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Спецназ ликвидировал захватчиков в ростовском СИЗО. Заложники освобождены

      Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Запорожской области

      Сотрудников ростовского СИЗО проверят на связь с террористами

      Шольц досрочно покинул конференцию по Украине

      На Западе назвали безнадежной для Украины ситуацию на фронте

      Стало известно о возможности теннисиста Хачанова поехать на Олимпиаду

      Дом Аллы Пугачевой подорожал почти на 20 миллионов рублей

      Украина заявила о готовности текста декларации по саммиту в Швейцарии

      В Японии сообщили о распространении нового опасного заболевания

      В Кремле посоветовали Зеленскому задуматься о предложении Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше