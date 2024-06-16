В Японии сообщили о распространении нового опасного заболевания

JT: плотоядная бактерия стрептококка из Японии может убить человека за два дня

В Японии растет число людей, заболевших плотоядной бактерией стрептококка, при заражении и отсутствии лечения она может убить человека в течение двух дней, врачи уже отмечают необычно высокий уровень летальности нового заболевания. Об этом сообщает газета The Japan Times (JT).

«При сегодняшних темпах распространения болезни число случаев заболевания в Японии может достичь 2,5 тысячи к концу 2024 года, а уровень смертности при этом составит 30 процентов», — заявил профессор Токийского медицинского университета Кен Кикучи.

По данным японских врачей-инфекционистов, к началу июня в стране выявили 977 случаев заражения. Отмечается, что у болезни крайне высокая скорость распространения бактерий по организму.

В мае сообщалось, что врачи зарегистрировали 801 случай заражения. Это в 2,76 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Всего в 2023 году зафиксировали 941 случай острого гемолитического стрептококкового инфекционного заболевания. По данным инфекционистов, одной из версий распространения болезни является ослабление мер защиты от коронавируса внутри Японии.

