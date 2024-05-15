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06:39, 15 мая 2024Мир

В Японии быстро распространилась смертельная болезнь

NHK: в Японии фиксируют рекордные темпы заражений гемолитическим стрептококком

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

В Японии зафиксировали рекордно быстрое распространение гемолитического стрептококка, который может привести к летальному исходу. Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что начиная с 5 мая этого года был зарегистрирован 801 случай заражения. Это в 2,76 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Всего в 2023 году зафиксировали 941 случай острого гемолитического стрептококкового инфекционного заболевания.

Причины произошедшего неизвестны. По информации телеканала, одной из версий является ослабление мер защиты от коронавируса.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что вирус крысиного гепатита Е, который начал передаваться человеку, не станет причиной новой пандемии. Он отметил, что на данный момент точно не известно, как именно передается инфекция.

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      Евгений Силаев
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